【ブンデスリーガ】RBライプツィヒ 1−2 マインツ（日本時間1月31日／レッドブル・アレーナ）【映像】佐野海舟、大ジャンプ→巨漢FWの上を飛ぶマインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、身長差17センチをものともしない驚異のジャンプ力を見せた。相手選手の上から叩いたヘディングにファンも驚きの声を上げている。マインツは日本時間1月31日、ブンデスリーガ第20節でRBライプツィヒと対戦。佐野はアンカーのポジションで20試合