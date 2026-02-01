カルピス社のバターは乳酸菌飲料「カルピス」の製造工程で生乳から乳脂肪を分離するときにできる脂肪分（クリーム分）を活用したいという思いから誕生した。1942年に業務用として発売され、その当初から一流フランス料理店のトップシェフから絶賛を受け秘伝の味として口外されない「幻のバター」と言われてきた。1981年、業務用の好評を受けて、家庭用の「カルピス（株）特撰バター」（以下、特撰バター）の発売に至る。以