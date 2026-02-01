ノッティンガム・フォレストは1日、マンチェスター・シティからドイツ代表GKシュテファン・オルテガを獲得したことを発表。今シーズン終了までの短期契約になることが明かされている。また、イギリスメディア『スカイスポーツ』は移籍金50万ポンド（約1億円）と報じている。現在33歳のオルテガは、ビーレフェルトで存在感を示すと、その活躍が評価され、2022年夏にマンチェスター・シティへ完全移籍。これまで公式戦通算56試合