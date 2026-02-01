今季から育成契約を結び加入した巨人の板東湧梧投手が１日、ブルペンで２時間超えの熱投を見せた。久保康生巡回投手コーチとの師弟タッグも再結成。「手応えもあって、時間は気にならないくらい楽しかった」と、復活への足がかりをつかんだ。ひなたひむかスタジアムで行われた２軍春季キャンプに参加した右腕は、午後２時過ぎにブルペン入り。捕手を座らせて７３球を投じた。カーブ、カットボール、フォークも織り交ぜたが、何