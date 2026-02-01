浦和レッズは1日、明治安田J1百年構想リーグのキャプテン及び、副キャプテンを発表した。新キャプテンには、現在29歳のMF渡邊凌磨の就任が決定。渡邊は2018年にインゴルシュタットからアルビレックス新潟に加入すると、モンテディオ山形、FC東京を経て、2024年に浦和レッズに完全移籍を果たした。昨シーズン副キャプテンに就任し、明治安田J1リーグで29試合に出場で7ゴールを記録している。また、副キャプテンには宮本優太と