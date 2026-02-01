岐阜市長選で花束を手にする柴橋正直氏（中央）＝1日夜、岐阜市任期満了に伴う岐阜市長選は1日投開票され、いずれも無所属で、現職柴橋正直氏（46）＝自民、維新、国民、公明、立民推薦＝が、新人の社会福祉法人理事長大須賀しづか氏（66）＝共産推薦＝を破り、3選を確実にした。柴橋氏は、JR岐阜駅周辺の再開発事業や企業立地の推進など2期8年の実績を強調。与野党の支援を受けた組織戦を展開し、選挙戦を優位に進めた。柴