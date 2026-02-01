日本ハムからＦＡ加入した巨人・松本剛外野手（３２）が１日、宮崎市で行われている春季キャンプ初日を終え、新天地でのスタートを切った。シートノックでは中堅の位置で熟練の守備を見せ、フリー打撃では打撃センスの高さを披露。全体練習後も室内でウエートトレーニングなどに取り組み「すごく充実した１日を送れた」と振り返った。背番号「９」のユニホーム姿については「なんかすごく新鮮な感じで、モチベーションも高く