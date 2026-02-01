石川県中能登町選挙管理委員会は1日、町内の期日前投票所で同日、有権者1人に衆院選小選挙区の投票用紙を2枚交付した可能性が高いと発表した。投入されていた場合、他の投票用紙と区別できないため有効票として扱う。町選管によると、票数の確認作業で、システムで管理している投票者数や、交付せずに残っていた投票用紙の枚数などをチェックした際、1枚不足していることに気付いた。投票所内を捜したが見つからなかった。