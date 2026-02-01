秋元康氏プロデュースのガールズグループ・ＲａｉｎＴｒｅｅが１日、東京・日本橋三井ホールで初の単独ライブ「１ｓｔＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＣｏｎｃｅｒｔ」を開催した。昼夜２公演完売で計１５００人を動員した。カバー曲も含め全１９曲を熱唱し、キャプテンの新野楓果（２５）は「たくさん盛りあがってくれてうれしい」と感謝した。ライブ内では４ｔｈデジタルシングル「君の居場所、僕の居場所」を２８日にリリー