有吉弘行（51）が1日、パーソナリティを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演し、妻の夏目三久さん（41）との間に第2子が誕生したと発表した。有吉は、ケンドーコバヤシ（53）が結婚と第1子の長男誕生を発表したことを祝福する中で「かくいう私も第2子が生まれてしまいましてね。51歳で2児の父に」と報告。「だからちょっとこの1週間、2週間ぐらいですか。妻も不在だったものですから、私はワンオ