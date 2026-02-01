お金持ちは、「無駄遣いをしない」とよくいわれます。しかしそれは、単にお金に厳しいというより、本当に価値があることにしか使わないという明確な基準があるからです。 あるとき、1億円を貯めた方が「これから海外旅行へ行く」と話されていたのですが、手にしていたのは年季の入ったスーツケースでした。「就職してすぐに買って、ずっと修理しながら使っている」と笑うその姿に、モノに対する姿勢がよく表れていました。 今回は