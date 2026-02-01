2025年の年末に発表された『令和8年度（2026年度）税制改正大綱』。いわゆる「年収の壁」が178万円に引き上げられるなど、私たちの家計に直結する大きな変化が示されました。この『大綱』は、通常国会での審議を経て法案となり、正式なルールとなります。まだ確定前の段階ではありますが、多くの人が気になっている「所得税」について具体的にどの程度変わるのでしょうか。今回は、経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒