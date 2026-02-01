◆別府大分毎日マラソン（1日、大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム、42・195キロ）＝スタート時の気象条件は晴れ、気温10度、湿度44％、北北西の風2・7メートル古賀淳紫（安川電機）が2時間7分46秒の6位で2大会連続のマラソングランドチャンピオンシップ（MGC）出場権を獲得した。日本人トップ争いを展開していたが、36キロすぎで右脚をつったような症状が出て後退。「このまま辞めるかもしれない」という