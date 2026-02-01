福岡県警八幡東署は1日、北九州市八幡東区の女性が持つ携帯に1月31日午後2時14分ごろ、「＋」から始まる電話番号から不審な着信があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は静岡県警生活安全課のマツダを名乗る男から「事件に巻き込まれているようだ、今からそちらに行きます」などと言われる内容だった。