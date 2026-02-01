千葉にとって悲願であったJ1復帰を果たした新シーズン。2017年に青森山田高から千葉に入団し、山口、山形へのレンタル期間はあったものの、８シーズン、ジェフで戦い続け、主軸となった郄橋壱晟にとっても初のJ1に挑む特別な戦いとなる。もっとも郄橋がキャプテンマークを巻いた開幕直前、恒例のちばぎんカップは１−２の敗戦となり、しかも内容もショッキングな完敗となった。「準備はしてきたつもりですが、相手