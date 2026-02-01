A.B.C-Zが、2025年に行われたコンサート『A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!』のBlu-ray & DVDを3月31日にリリースすることが決定した。【画像】『A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!』ツアーロゴ今回のツアーは、A.B.C-Z 9th ALBUM『CRAZY ROMANTIC!』を引っ提げて行われ、自分達が受け継いできた伝統とパフォーマンスをCRAZY（熱狂）に、そしてROMANTIC!（トキメキ）に届ける、熱量をテーマにしたコン