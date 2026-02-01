新日本プロレスは19日、後楽園ホールで「ミクチャpresentsRoadtoTHENEWBEGINNING」を行った。IWGPヘビー級王者の辻陽太は石森太二と組んでユナイテッド・エンパイア軍の11日の大阪で挑戦が決まったジェイク・リーとフランシスコ・アキラ組と対戦。試合前にマイクを持った辻は「なあジェイク、あんた、覚悟決まってんのか。一つ教えてやる、このリングでは嘘はつけないんだ。道化師の本性がばれちまったら商売あが