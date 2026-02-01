秋元康氏総合プロデュースの女性１６人組「ＲａｉｎＴｒｅｅ」が１日、東京・日本橋三井ホールで、デビュー１周年を記念した初のワンマンライブを開催。昼夜２公演で１５００人を動員した。夜公演は、昨年１月発売したデビュー曲「ＩＬＵ」で幕開け。この日は、初披露した４ｔｈデジタルシングル「君の居場所、僕の居場所」（２８日発売）など全１９曲をパフォーマンスした。アンコールでは、７月２９日にグループ最大