新日本プロレス１日の後楽園大会で、「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」のジェイク・リー（３７）がＩＷＧＰヘビー級＆ＧＬＯＢＡＬヘビー級２冠王者・辻陽太（３２）からの最高峰王座奪取を予告した。ジェイクは１１日大阪大会で辻が保持するＩＷＧＰヘビーに挑戦する。この日の大会ではフランシスコ・アキラとのタッグで、辻＆石森太二と対戦した。大阪決戦へ向け弾みをつけたい挑戦者は、辻と一進一退の攻防を展開。ジ