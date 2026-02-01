第７６回東京新聞杯・Ｇ３は２月８日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。ブエナオンダ（牡５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リオンディーズ）は年明けの京都金杯で待望の重賞初制覇。好位でリズムよく運び、直線は長くいい脚を使ってゴール直前で差し切って３着までタイム差なしの接戦を制した。中間の調整も順調で、今回は横山武史騎手（美浦・鈴木伸尋厩舎）との新コンビで重賞連勝を狙う。ウォーターリヒト（牡５歳