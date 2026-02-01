兵庫県警南但馬署は１日、県弁護士会所属の弁護士の男（４３）（豊岡市）を道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕した。男は弁護士業務で同署を訪れており、酒臭いことに気づいた署員が警戒を強めていたという。発表では、男は１日午後３時２０分頃、朝来市和田山町の同署近くの国道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑い。「１人でスナック２軒に行って１０杯くらい飲んでいた」と供述し、容疑を認めている