プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が１日放送のテレビ東京系「開幕目前！メダリスト１００人が目撃！冬季オリンピック伝説の試合ベスト１０」に出演し、元フィギュアスケート女子の浅田真央さんのＶＴＲに大号泣した。番組は、夏季、冬季のメダリスト１００人の投票による伝説の試合をベスト１０形式で紹介。２位に入ったのが２０１４年ソチ五輪の「浅田真央伝説のフリー」だった。浅田さんも引退会見で最も印象