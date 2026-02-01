NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は戦国の世の流れを大きく変える「桶狭間の戦い」が終結し、新章へと突入。第5回「嘘から出た実」からは新たな人物が続々と登場する。 参考：“信長”岡田准一＆小栗旬、“家康”松本潤＆松下洸平『豊臣兄弟！』と『どうする家康』を比較 その筆頭と言えるのが、前田利家（大東駿介）と妻・まつ（菅井友香）。大河ドラマ『利家とまつ～加賀百万石物語』（2002年）で唐沢寿明と松嶋菜々子