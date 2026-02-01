『夜逃げ屋日記5』より▶▶マンガ『夜逃げ屋日記5』を最初から読む【注・この記事にはDV・暴力の描写が含まれます。フラッシュバック等の不安のある方は閲覧にご注意ください。】「夜逃げ屋」とは、暴力を振るうパートナーや毒親などから逃れたい人々の夜逃げを支える特殊な引越し業者のこと。その夜逃げ屋の社長の姿に感銘を受け、実際に現場で働きながら取材を続けてきた漫画家の宮野シンイチさんが綴る話題のコミック