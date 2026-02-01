ボートレース下関のG1「第69回中国地区選手権競走」は1日の4日目11Rまで予選が行われ、2日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。江本真治（51＝山口）が予選ラストの3R（後半12Rは一般戦）、6号艇ながら2着で勝負駆けに成功。得点率7位で第一関門をクリアした。「5コースを取れたのが大きかった」と語りつつ「グリップ感があって悪くないと思った。走る時間帯によって変わるけど、いいところで維持できている