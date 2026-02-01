フィギュア成年女子で優勝した青木（中等）とチーム神奈川の選手ら（県スポーツ協会提供）国民スポーツ大会冬季大会スケート、アイスホッケー競技会は１日、青森県フラット八戸などで行われ、神奈川勢はフィギュアの四大陸選手権覇者、青木祐奈（ＭＦアカデミー）が成年女子の部のフリーで１４４・５８点をマークし、合計２１７・９２点で栄冠に輝いた。