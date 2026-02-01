安井瑞紀（３２＝岡山）が１日、ボートレース下関で行われたＧＩ「第６９回中国地区選手権競走」の４日目４Ｒで１着。ＧＩ初勝利を飾った。１号艇で出走し、インから逃げ切って勝利。レース後は「柳生泰二さんのプレッシャーがすごかったし、２Ｍは失敗しました。初勝利を挙げられて良かったです。ホッとしました」と胸をなで下ろした。１２Ｒ発売中に水神祭が行われ、吉田拡郎、若狭奈美子、藤原早菜らに水面へと投げ込まれ