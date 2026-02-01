アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の目黒蓮（２８）が、１日放送の「祝！徹子の部屋５０周年超豪華！芸能界総出でお祝いＳＰ」（テレビ朝日系）に出演。大先輩からの言葉を明かした。目黒は、実はデビューまで「９年ぐらい」という苦労人。悩みを抱える時期、元ＫＡＴ‐ＴＵＮ・亀梨和也のソロコンサートで「僕が当時やっていたグループと、亀梨くんで食事に行った」という。「その時に亀梨くんがおっしゃっていたの