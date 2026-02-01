仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で徳川家康を演じる松下洸平のオフィシャルコメントが到着した。「いい意味で“何を考えているのか分からない家康”になれたらと思います。そのために、お芝居ではなるべく人の目を見ないように心がけています」と明かしている。【写真】『豊臣兄弟！』ついに動き出した猿“たち”の快進撃写真で名シーンを振り返り大河ドラマ第65作となる本作の主人公