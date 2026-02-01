安定したしゃれ感を楽しめるボブにヘアチェンジしようと考えている人や、長年お気に入りのボブでヘアスタイルをキープしている人は、ぜひこの記事をチェックしてみて。40・50代になると一気に増え始める白髪のお悩みも解消でき、今っぽさも楽しめる「白髪ぼかしボブ」を、プロのヘアスタイリストさんのInstagram投稿からピックアップ。ハイライトを入れて白髪をぼかしつつ、ボブの魅力をぐっとアップしてくれるヘアスタイル