国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンさん（享年６３）のパートナーで女優の池田有希子が１日に自身のインスタグラムを更新。ロバートソンさんは昨年８月に食道がんの診断を受けたと明かし、亡くなった経緯を説明した。池田は「皆様へ。私のパートナー、モーリー・ロバートソンが亡くなりました。生前お世話になった皆様へ故人に代わり心より感謝申し上げます」と改めて死去を報告した。１日、ロバートソンさんの公式