Sundae May Clubが、株式会社バンダイナムコミュージックライブ内の音楽レーベル MoooD Records よりメジャーデビューすることを発表した。メジャー1stフルアルバム『なみなみならぬ』を4月22日にリリースし、アルバムに先駆けて先行シングル「ハッピーバースデイ」を3月4日に配信リリースすることも決定。メジャーデビュー発表に際し、Sundae May Clubのメンバーよりコメントが到着。さらに最新のアーティスト写真と「ハッピーバ