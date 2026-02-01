女優の當真あみが、２５日までに自身のＳＮＳを更新。人気女優２人との３ショットを公開した。インスタグラムに「舞台『千と千尋の神隠し Spirited Away』ソウル公演を、莉菜ちゃんと見に行ってきました！ 」と書き出し、「小さい頃何度もテレビで見た作品を目の前で見る事ができて、自分も一緒に千と千尋の神隠しの世界に迷い込んだような気持ちになりました。」と感動。「萌音さんの演じる千尋が、アニメからそのまま飛び出