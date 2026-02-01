任期満了に伴う岐阜市長選挙が2月1日に行われ、現職の柴橋正直さんが3回目の当選を確実にしました。任期満了に伴い行われた岐阜市長選挙は、自民・立憲などが推薦した無所属で現職の柴橋正直さん(46)が共産推薦の大須賀しづかさん(66)さんを破り、当選を確実にしました。柴橋さんは午後8時すぎ、集まった支援者らを前に「3期目という大変重い責任を任せていただきましたこと心から感謝申し上げたい。岐阜県全体をリー