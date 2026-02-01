デイリースポーツ評論家で阪神ＯＢの糸井嘉男ＳＡ（４４）が１日、インスタグラムを更新し、インテックス大阪で開催された「ＡｉｒａｓｉａＨＹＲＯＸ大阪」に出場したことを報告した。同大会は世界最大の屋内フィットネスレースとして知られ、今回は日本で２回目の開催となる。糸井氏は４名で競う「リレー」に参加。Ｎｅｔｆｌｉｘで放映されている「ファイナルドラフト」の共演者である元水球日本代表の新井陸、元アメリ