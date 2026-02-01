イトーヨーカ堂が1月9日からイトーヨーカードー・ヨークフーズ・ヨークマートなど180店舗で順次展開しているバレンタイン売場に注目が集まりそうだ。1店舗あたりのバレンタイン商品の売上が近年、右肩上がりであるためだ。1月16日、イトーヨーカドーアリオ葛西店（東京都江戸川区）で発表会に臨んだイトーヨーカ堂の荒幡淳グロサリー部銘店・食品ギフト担当マーチャンダイザ―は「20年からのトレンドをみると1店舗あたりの売