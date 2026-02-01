節分の豆まきといえば大豆が一般的ですが、日本全国を見渡すと「節分といったら、落花生（ピーナッツ）をまく」という地域も存在します。なぜ落花生が選ばれるのか、その意外な理由と利便性について和文化研究家が解説します。【画像】すぐ分かる！ 2026年の方角「165°南」をスマホで確認Q. 節分の豆まきに落花生を使うのはアリですか？＝＝＝「節分の豆まきに落花生を使うのはアリですか？ 子どもの頃は落花生で豆まきをした後に