Jリーグ番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・村田亘さん「FOOTBALL TODAY KANAZAWA」・仲本兼進さん「RYUKYU SOCCER PRESS」上記サイトの2人が集合し『J2・J3百年構想リーグWEST順位予想』などについて語ったLIVE配信の切り抜き動画になります。◯関連LIVE・J2・J3百年構想リーグWEST順位予想LIVE【番記者が徹底展望】