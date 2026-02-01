「東京新聞杯・Ｇ３」（２月８日、東京）レース史上初の連覇に挑む昨年の覇者ウォーターリヒト。１週前追い切りは、栗東ＣＷの３頭併せで６Ｆ８１秒６−３５秒８−１１秒３をマークして最先着。脚取りは力強く、併走馬を一瞬の脚で抜いた内容は目を引いた。昨年のマイルＣＳ３着以来だが、仕上がりに抜かりはない。連覇を達成して、Ｇ１再挑戦への足掛かりとしたいところだ。京都金杯で重賞初制覇を決めたブエナオンダ。好位