「きさらぎ賞・Ｇ３」（２月８日、京都）少頭数ながら可能性を秘めた好素材が淀の出世レースに集結した。中心を担うのは未勝利戦ＶからサウジアラビアＲＣ３着、東スポ杯２歳Ｓ２着と、重賞戦線で大器を予感させる走りを見せているゾロアストロ。東スポ杯は先に抜け出した勝ち馬をとらえ切れなかったが、中団後方からメンバー最速の上がり３Ｆ３２秒７の末脚で頭差まで猛追。他馬が止まっているように映るほどの瞬発力は一級