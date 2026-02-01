【モデルプレス＝2026/02/01】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が2月1日、初の東京ドーム単独公演「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026『ENERGY』」を開催。櫻井優衣が言葉を詰まらせながら最後に挨拶した。【写真】7人組人気アイドル、気球に乗って登場◆櫻井優衣、初東京ドーム単独公演完走に涙全44曲を披露すると櫻井が「私たちFRUITS ZIPPERは7人で、これでグループ曲を全曲披露したことになります」と