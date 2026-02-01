【乙女座】2026年 2月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。2月のあなたの運勢は?乙女座（8/23-9/22）「完璧」じゃなく「8割」で大丈夫。仕組みを整えた瞬間、運気の流れが劇的に軽くなる。日々の小さな違和感や、後回しにしていた「心のひっかかり」を一つひとつ丁寧に解消していく月。月初は少しバタバタしそうですが、それはルールを新しく書き換えるためのポジティブなプロセスです。「こうしてくれると嬉しい」