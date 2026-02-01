女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」が１日、初の東京ドーム公演「ＥＮＥＲＧＹ」を同所で行い、全４４曲を披露した。はるか遠くにあった夢舞台を踏みしめた。東京ドームを宇宙の未確認惑星に見立てた演出から、客席上空にそれぞれの似顔絵が描かれた７つの気球が登場。５万人の大歓声に包まれたメンバーが「ＲＡＤＩＯＧＡＬＡＸＹ」を歌いながら花道に降り立った。歌にダンスに、序盤から堂々たる