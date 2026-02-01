タレントの有吉弘行が１日、パーソナリティーを務めるＪＦＮ「有吉弘行のＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」（日曜・後８時）に出演し、第２子が誕生したことを発表した。番組冒頭、ケンドーコバヤシの結婚＆第１子誕生を祝福した流れで「かくいう私も、第２子が生まれてしまいましてね。５１（歳）で２児の父になるという。２人目が生まれてしまいまして…」と告白。あまりに突然の出来事に、共演する後輩芸人らが「