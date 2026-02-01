歌舞伎俳優の中村勘九郎が１日、初日を迎えた歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（２６日千秋楽）昼の部「積恋雪関扉」に８代目尾上菊五郎、中村七之助らと出演した。大ヒット映画「国宝」にも登場した人気演目。勘九郎が関守関兵衛実は大伴黒主、七之助が小野小町姫／傾城墨染実は小町桜の精を演じた。物語の前半では大振りの袖を振りながら舞う勘九郎演じる関兵衛と、曲調緩やかに舞う七之助の踊りの掛け合いが注目された。関