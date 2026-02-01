【新華社ハルビン2月1日】中国で春節（旧正月）の帰省や旅行に伴う特別輸送態勢期間（2月2日〜3月13日）が近づき、旅客を安全に運ぶための念入りな点検作業が続けられている。黒竜江省の鉄道を管理、運営する中国鉄路ハルビン局集団の信号担当職員は、30編成を超える動車組（動力分散式列車）に搭載された列車自動制御保護システム（ATP）の点検と故障対応を毎日午後8時〜翌日午前4時に実施、春運期間の輸送安全を確保している