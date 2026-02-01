艶は、止まることなく進化するもの。SUQQUが見つめ続けてきた「大人の艶」は、時代や肌の変化とともに、そのあり方を更新してきました。2022年に誕生し、多くの支持を集めたザリクイドファンデーションが、さらなる高みを目指して進化。磨き上げられた艶と緻密な色設計で、肌そのものが美しく艶めく感動を、毎日のベースメイクに届けます。 艶を極めた進化形リクイド SUQQUザリクイドファンデーションeは、