テレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』で主人公・オオキダ ソラト役を演じた近藤頌利が1日、東京・池袋サンシャインシティで開催された『ULTRA LEAGUE CHAMPIONSHIP in Japan 2026』に参加した。【写真】『ウルトラマン カードゲーム』のサイドイベントに参加した近藤頌利もちろんデッキは『オメガ』ウルトラマンシリーズの世界観に、子どもから大人まで楽しめるゲーム性とコレクション性を組み合わせたトレーディングカード