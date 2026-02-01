男子シングルス決勝で優勝し、喜ぶカルロス・アルカラス。四大大会全制覇を達成した＝メルボルン（AP＝共同）【メルボルン共同】テニスの四大大会第1戦、全豪オープン最終日は1日、メルボルンで男子シングルス決勝が行われ、第1シードのカルロス・アルカラス（スペイン）が第4シードのノバク・ジョコビッチ（セルビア）を2―6、6―2、6―3、7―5で破り、初優勝を果たした。1968年のオープン化以降、ラファエル・ナダル（スペイン