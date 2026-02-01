NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。＜不穏な予感しかしない＞大沢を支える妻・篠になぜか脅える視聴者続出。それもそのはず演じる映美くららは…2月1日に放送された第五回「嘘から出た実」で、信長から鵜沼城主・大沢次郎左衛門の調略を命じられた藤吉郎・小一郎。一方で、今回の話に散りばめられた嘘の数と捻られた脚本に、視聴者の間では驚きが広がっているようで…。＊以下第五回のネタバレを含みます